تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد

يعقد مجلس إدارة الأهلى بتشكيله الجديد اجتماعه الأول مساء غد، بهدف اعتماد عدد من القرارات على رأسها تعيين رئيس لبعثة فريق الكرة الذى يغادر غدا إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصرى حيث وقع الاختيار على خالد مرتجى.

وكانت الجمعية العمومية للنادى، قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادى لدورة ثالثة على التوالى 2025-2029 ، وياسين منصور نائبا ،وخالد مرتجى أمينا للصندوق، وفى العضوية فوق السن محمد الجارحى، وسيد عبدالحفيظ وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزواى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وفى العضوية تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

وأضاف أنه خلال شهر واحد فقط عقدت جمعيتان عموميتان داخل الأهلى، الأولى خاصة بتوافق لائحة النادى مع قانون الرياضة، والثانية الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ورغم ذلك حرص أعضاء النادى على التواجد والمشاركة الفاعلة.

الخطيب يشكر المجلس

ووجه الخطيب الشكر لمجلس الإدارة فى دورة 2021-2025، مؤكدًا أن كل عضو أدى دوره بإخلاص وحرص شديد على خدمة الأهلى بدعم من الجمعية العمومية، كما خص بالشكر الأعضاء الذين لم تشملهم قائمته الانتخابية، وثمَّن تفهمهم لرؤية المرحلة المقبلة، رغم نجاحهم السابق.