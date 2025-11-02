قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملكة رانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير حفل رائع يجسد حاضر مصر وتاريخها العريق
بسبب الأجرة .. ضبط سائق ميكروباص تعدّى بالسب على الركاب في طوخ
خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره
هجوم على عمرو وهبة بعد تجاهل البطلة الأوليمبية فريال أشرف.. إيه الحكاية؟
تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد
مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة
تكرار لسيناريو ميسي وكاكا .. تفاصيل صادمة لإصابة لامين يامال نجم برشلونة
إحالة 4 أفراد بأحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط للمحاكمة التأديبية
محمد صلاح يدخل نادي الـ250 هدفا.. احتفاء عالمي بإنجاز جديد للفرعون المصري
وزير إسرائيلي: الخط الأصفر في غزة إجراء مؤقت وليس حدوداً دائمة
تعذر الحضور | تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبد العاطي
أصداء الافتتاح الأسطوري.. دبلوماسيون: الحضور الدولي غير المسبوق بافتتاح المتحف الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية
رياضة

تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد

يعقد مجلس إدارة الأهلى بتشكيله الجديد اجتماعه الأول مساء غد، بهدف اعتماد عدد من القرارات على رأسها تعيين رئيس لبعثة فريق الكرة الذى يغادر غدا إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصرى حيث وقع الاختيار على خالد مرتجى.

وكانت الجمعية العمومية للنادى، قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادى لدورة ثالثة على التوالى 2025-2029 ، وياسين منصور نائبا ،وخالد مرتجى أمينا للصندوق، وفى العضوية فوق السن محمد الجارحى، وسيد عبدالحفيظ وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزواى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وفى العضوية تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

وأضاف أنه خلال شهر واحد فقط عقدت جمعيتان عموميتان داخل الأهلى، الأولى خاصة بتوافق لائحة النادى مع قانون الرياضة، والثانية الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ورغم ذلك حرص أعضاء النادى على التواجد والمشاركة الفاعلة.

الخطيب يشكر المجلس 

ووجه الخطيب الشكر لمجلس الإدارة فى دورة 2021-2025، مؤكدًا أن كل عضو أدى دوره بإخلاص وحرص شديد على خدمة الأهلى بدعم من الجمعية العمومية، كما خص بالشكر الأعضاء الذين لم تشملهم قائمته الانتخابية، وثمَّن تفهمهم لرؤية المرحلة المقبلة، رغم نجاحهم السابق.

إدارة الأهلى الأهلى مجلس إدارة الأهلى الإمارات بطولة السوبر المصرى

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير وثيقة فخر ووعي

مزارع سمكية

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا للقانون

تامر عبد الحميد

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري غير مسبوق وتتويج لمكانة مصر الثقافية العالمية

بالصور

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

