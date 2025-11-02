محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز

تحدّث محسن صالح، نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، عن رؤيته للمنافسة في بطولة كأس السوبر المصري، وأوضح موقف اللجنة الفنية من المنتخبات الوطنية، وذلك خلال تصريحات عبر قناة “أون سبورت”.

تدعيم صفوف الأهلي ضرورة ملحة

أكد محسن صالح أن الأهلي في حاجة ماسة للتعاقد مع رأس حربة صريح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يحتاج أيضًا لتدعيم صفوفه بخمسة لاعبين على الأقل لمواصلة المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.

السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

أوضح صالح أن المنافسة في بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم ستنحصر بين الأهلي وبيراميدز، معتبرًا أنهما الأقوى والأكثر جاهزية في الوقت الحالي، لما يمتلكانه من عناصر مميزة وخبرة كبيرة في المباريات الحاسمة.

أداء اللجنة الفنية وتحديات التغيير

وفيما يتعلق بعمل اللجنة الفنية، قال صالح إن هناك بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تراكمات قديمة لم يتمكنوا من تعديلها بعد، مضيفًا: “نحن بانتظار قرارات مهمة ستُحدث تغييرًا حقيقيًا في المنظومة، ولو كنا موجودين منذ فترة أطول لما تم اختيار نفس الأجهزة الفنية الحالية، لأننا وضعنا معايير مختلفة تمامًا”.

غياب التنسيق بين المنتخبات الوطنية

كشف محسن صالح عن غياب التنسيق بين المنتخبين الأول والثاني، موضحًا أن كل منهما يعمل في مسار منفصل تمامًا، وقال: “اللجنة تتابع وتدعم المنتخب الأول لكنها لا تتدخل في عمله، وإذا احتاج المنتخب الأول أي عنصر من المنتخب الثاني، فسيحصل عليه فورًا دون تردد”.

دعوة لتصفية الأجواء وتحقيق النجاح

اختتم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية تصفية النفوس داخل المنظومة الكروية، مشددًا على ضرورة حل الخلافات بروح الفريق الواحد، قائلاً: “كل طرف يرى نفسه على حق، لكن الأهم الآن أن نتحد لتحقيق إنجاز للكرة المصرية في البطولة الإفريقية المقبلة”.



