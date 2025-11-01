توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة المصري التي تجمع الفريقين مساء غد على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.