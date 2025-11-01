النادي المصري يهنئ الأهلي بعد فوز مجلسه بثقة الجمعية العمومية

قدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، خالص التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بمناسبة فوزهم بثقة الجمعية العمومية في انتخابات النادي لدورة 2025–2029.

وأعرب مجلس إدارة النادي المصري، عن تمنياته الصادقة لمجلس إدارة الأهلي الجديد بدوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النجاح والعطاء، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الكيانين الكبيرين، ودورهما في خدمة الرياضة المصرية وتعزيز قيم المنافسة الشريفة والعمل المؤسسي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.