مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة لـ لبنان تأتي في طريق التواصل بين مصر ولبنان، وأن هناك حرص بين البلدين على زيادة التعاون.

ولفت إلى أنه في الفترة الماضية تم توقيع 15 اتفاقية في مجالات اقتصادية وإعلامية ودبلوماسية، وأن اليوم تم عقد اجتماع موسع تناول الكثير من القضايا.

ولفت إلى أن هناك جهود تبذل من الحكومة اللبنانية، ولديهم رؤية للحفاظ على لبنان.

واشار إلى أن موقف مصر ثابت وداعم للبنان في هذه المرحلة، وأن مصر تنظر إلى لبنان على أنها مركز للاستقرار بالمشرق العربي.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي بين الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة برئاسة الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر السراي الحكومي،ببيروت لبحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية بحضور وفدي البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم؛ إلى مقر السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، حيث كان في استقباله الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وشهدت مراسم الاستقبال التي جرت في الباحة الخارجية للسراي، مُصافحة وفدي البلدين الرسميين، أعقبها عزف السلامين الجمهوريين لمصر ولبنان.

وتشهد الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس الوزراء غداً الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.