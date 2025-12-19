قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 19-12-2025 أمام الجنيه المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسالة اليوم العالمي للسلام.. البابا لاون: سلام بلا سلاح يبدأ من القلب ويُبنى على الثقة

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

أصدر قداسة البابا لاون الرابع عشر رسالته، بمناسبة اليوم العالمي التاسع والخمسين للسلام، تحت عنوان: "السلام لكم جميعًا، نحو سلامٍ مُجرَّد من السلاح ويُجرِّد من السلاح"، مقدّمًا رؤية روحية وإنسانية عميقة تتجاوز المفهوم التقليدي للأمن، وتضع السلام في صميم كرامة الإنسان، ومسيرته الوجودية.

سلام بلا سلاح

وأكد الحبر الأعظم في مستهل رسالته أن سلام المسيح القائم من بين الأموات، الذي يتجلّى في تحية "السلام لكم"، ليس مجرد هدف يُسعى إليه، بل هو حضور حيّ ومسيرة يومية، واصفًا إياه بأنه سلام متواضع ومثابر، صادر من الله الذي يحب الجميع بلا قيد، أو شرط.

واعتبر الأب الأقدس أن هذا السلام يمثّل ثورة صامتة في عالم يمزقه ما وصفه قداسة البابا فرنسيس سابقًا بالحرب العالمية الثالثة المجزأة.

وحذّر بابا الكنيسة الكاثوليكية من الانجراف وراء تصورات مشوّهة يغلب عليها الخوف، واليأس، داعيًا المؤمنين، وغير المؤمنين على حد سواء إلى الإصغاء إلى صوت السلام الذي يواجه الشر برجاء ثابت.

واستشهد قداسة البابا بكلمات القديس أوغسطينوس: إن أردتم أن تجذبوا الآخرين إلى السلام، ليكن السلام فيكم أنتم أولًا، مؤكدًا أن السلام، قبل أن يكون إنجازًا خارجيًا، هو مبدأ داخلي يوجّه الخيارات حتى في أحلك الظروف.

وفي محور الرسالة الثاني، شدّد عظيم الأحبار على أن سلام المسيح هو سلام بلا سلاح، مستحضرًا وصية يسوع لبطرس: اغمد السيف".

وانتقد قداسة البابا منطق تمجيد القوة العسكرية، معتبرًا أن تحويل السلام إلى فكرة مثالية بعيدة يدفع الشعوب إلى التعايش مع غيابه، بل وتبرير الحروب باسمه.

وفي هذا السياق، أعرب بابا الكنيسة الكاثوليكية عن قلقه إزاء الارتفاع القياسي للإنفاق العسكري العالمي، الذي بلغ نحو 2718 تريليون دولار في عام 2024، مندّدًا بثقافة الردع، لا سيما النووي، التي تقوم على الخوف بدل الثقة.

كذلك، نبّه البابا إلى المخاطر المتزايدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، لما يحمله من تهديد بتقليص المسؤولية الأخلاقية والسياسية، وزجّ الإنسانية في دوامة تدميرية غير مسبوقة.

دعوة من البابا لاون لتنقية القلوب من أجل مستقبل آمن

وفي القسم الثالث من الرسالة، أشار قداسة البابا إلى أن لطف الإنسان يجرّد من السلاح، معتبرًا أن سرّ التجسّد، حيث صار الله طفلًا ضعيفًا، هو التعبير الأسمى عن قوة التواضع، داعيًا إلى الإصغاء إلى صوت الأطفال، والضعفاء، لأنهم قادرون على زعزعة المسارات الخاطئة التي اختارتها البشرية، كما أعاد التذكير برؤية البابا القديس يوحنا الثالث والعشرين في رسالته "السلام على الأرض"، مؤكدًا أن نزع السلاح الشامل لا يتحقق إلا من خلال تجدّد القلوب والعقول، وبناء الثقة المتبادلة بدل توازن الأسلحة.

وفي هذا الإطار، دعا الحبر الأعظم الأديان إلى الاضطلاع بدورها الجوهري في تعزيز السلام، عبر تجاوز الانقسامات العرقية، والسياسية، ورفض استغلال الخطاب الديني لتبرير العنف، والصراعات، واصفًا ذلك بالتجديف، مشددًا على أهمية الصلاة، والحوار المسكوني، وحوار الأديان، بوصفها مساحات للقاء، وبيوتًا للسلام.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر رسالته بنداء صريح إلى القادة السياسيين، لاعتماد دبلوماسية تُجرِّد من السلاح، قائمة على الوساطة، واحترام القانون الدولي، وإعادة بناء العلاقات الدولية على أساس الثقة، والالتزام، معربًا عن أمله في أن يكون زمن اليوبيل مناسبة يكتشف فيها ملايين البشر ذواتهم "حجّاج رجاء"، فيبدؤون بنزع السلاح من القلوب، والعقول، والحياة، ليغدو وعد النبي إشعياء واقعًا: "فيَضرِبونَ سُيوفَهم سِكَكًا ورِماحَهم مَناجِل، فلا تَرفَعُ أُمَّةٌ على أُمَّةٍ سَيفًا، ولا يَتَعَلَّمونَ الحَربَ بَعدَ ذلك".

قداسة البابا لاون قداسة البابا لاون الرابع عشر البابا فرنسيس الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية القديس أوغسطينوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد