مجلس الأهلي يقعد اجتماعه الأول الاثنين

يعقد مجلس إدارة الأهلي بتشكيله الجديد إجتماعه الاول الاثنين بهدف إعتماد عدد من القرارات علي رأسها تعيين رئيسا لبعثة فريق الكرة الذي سيغادر غدا الي دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض بطولة السوبر المصري التي ستنطلق الخميس المقبل، وكانت الجمعية العمومية للنادي قد قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادي لدورة ثالثة علي التوالي 2025-2029 حيث حصل علي عدد أصوات 10963 صوتا وياسين منصور لمنصب النائب بعدد أصوات 10913 صوتا وخالد مرتجي لأمانة الصندوق وحصد 10692 صوتا وفاز في العضوية فوق السن قائمة محمود الخطيب بالكامل حيث جاء محمد الجارحي اعلي الاصوات وحصد 10110 صوتا يليه سيد عبدالحفيظ وحصد 100092 صوتا وباقي القائمة طارق قنديل محمد الدماطي ومحمد الغزواي واحمد حسام عوض وحازم هلال وفي العضوية تحت السن ابراهيم العامري ورويدا هشام.

وفوضت الجمعية العمومية ، مجلس الإدارة في باقي بنود جدول الأعمال التي لم يتم التصويت عليها فيما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي يتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وأشاد محمود الخطيب، بحضور أعضاء الجمعية العمومية في رسم مستقبل الأهلي، واختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة الأهلي خلال السنوات الأربع المقبلة، وأكد الخطيب أن الجمعية العمومية كانت كعادتها نموذجًا يحتذى في الانتماء والحرص على مصلحة النادي، ومثالًا للوعي والمسؤولية والمشاركة الإيجابية في صناعة القرار.

وأضاف أنه خلال شهر واحد فقط عقدت جمعيتان عموميتان داخل الأهلي، الأولى خاصة بتوافق لائحة النادي مع قانون الرياضة، والثانية الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ورغم ذلك حرص أعضاء النادي على التواجد والمشاركة الفاعلة التي تعكس حرصهم على المشاركة والاضطلاع بالدور التاريخي للجمعية العمومية للأهلي.

