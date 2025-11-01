سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام المصري مساء الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة اون تايم سبورت.

ويدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز الحكم الدولي أمين عمر.

فيما يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق طلائع الجيش مساء غد الأحد الساعة الخامسة في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ، مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.



ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك



1- سيراميكا كليوباترا : 23 نقطة

2- الأهلي: 22 نقطة

3- المصري: 19 نقطة

4- الزمالك: 19 نقطة

4- وادي دجلة: 19 نقطة

6- إنبي: 18 نقطة

7- بيراميدز: 17 نقطة

8- زد: 16 نقطة

9- غزل المحلة: 15 نقطة

10- سموحة: 15 نقطة

11- مودرن سبورت: 15 نقطة

12- بتروجيت: 15 نقطة

13- الجونة: 15 نقطة

14- البنك الأهلي: 15 نقطة

15- حرس الحدود: 12 نقطة

16- طلائع الجيش: 10 نقاط

17- المقاولون العرب: 9 نقاط

18- فاركو: 9 نقاط

19- الاتحاد السكندري: 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط

21- الإسماعيلي: 7 نقاط.