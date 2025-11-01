حذر من انتفاضة حمراء.. تفاصيل خطة المصري لتخطي عقبة الأهلي في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقام مباراة الأهلي أمام المصري مساء الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة اون تايم سبورت.

ويدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز الحكم الدولي أمين عمر.



خطة الكوكي لمواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي اليوم السبت معسكره المغلق بمدينة برج العرب، في إطار التحضيرات النهائية لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز، في لقاء مرتقب ينتظره عشاق الكرة المصرية بشغف كبير.



ومن المنتظر أن يضع المدير الفني نبيل الكوكي اللمسات الأخيرة على خطة اللعب خلال مران اليوم، حيث يسعى المدرب التونسي إلى تطبيق أسلوب متوازن يجمع بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية، تجنبًا لأي مفاجآت أمام القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي.

ويهدف الكوكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُواصل سلسلة النتائج المميزة التي يقدمها الفريق في الموسم الجاري، معتمدًا على الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب داخل صفوف المصري.

تحذيرات الكوكي من انتفاضة الأهلي

وعقد الكوكي جلسة مطولة مع لاعبيه على هامش المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز العالي طوال اللقاء وعدم منح الأهلي أي مساحات في مناطق الخطورة، محذرًا من الانتفاضة المتوقعة للاعبي القلعة الحمراء بعد تعثرهم الأخير أمام بتروجت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد المدير الفني للاعبيه أن مواجهة الأهلي تتطلب مجهودًا مضاعفًا وانضباطًا تكتيكيًا في كل خطوط الفريق، مشددًا على أن الالتزام بالتعليمات هو مفتاح النجاح في هذه المباراة القوية.

مجلس الإدارة يحفز اللاعبين

في سياق متصل، حرص مجلس إدارة النادي المصري على دعم لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب، حيث قرر صرف مكافآت التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء أمام الأهلي.

ويأمل الجهاز الفني أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على أداء اللاعبين داخل الملعب، وأن يواصل الفريق البورسعيدي عروضه القوية في الدوري هذا الموسم



كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تعادل أمام نظيره فريق بتروجت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.