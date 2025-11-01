لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك

علق إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، على أزمة نشر صورة ثلاثي الزمالك بعد الأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات، والتي أثارت الجدل على مدار الساعات الماضية.

وقامت مجلة الأهلي بنشر صورة تجمع نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، وعبدالواحد السيد مدير الكرة السابق، ومصطفى شلبي لاعب الفارس الأبيض سابقا، خلال الأزمة الشهيرة في السوبر المصري بالإمارات الموسم المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المنيسي في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «التقدير والاحترام للزمالك ليس محل نقاش بالنسبة لنا، وأنا رئيس مجلة الأهلي منذ عام 2002، وطلعت أعداد كبيرة جدًا محصلش أبدًا حدوث تجاوز».

وأضاف: «الناس بتتكلم على موضوع عدد مجلة الأهلي بشأن صورة ثلاثي الزمالك من غير ما يقروا ولا يشوفوا، الموضوع اساسا بينقل ما حدث بالظبط من بيانات وإن اتحاد الكرة رد على الزمالك قالهم ارجعوا للإيميل، وبالتالي سكرتير التحليل اختار صورة معبره عن الموضوع».

وتابع: «أنا بختلف مع كلام البعض إن الصورة مسربة، الصورة لم تسرب الصورة منشورة على كل مواقع مصر تقريبًا، فهي مش مسربة والدليل على كدة إنه عمل سيرش وجابها، واختار الصورة دي بدلًا من صور الاشتباكات في الملعب والدوشة».

وأكمل رئيس مجلة الأهلي: «لم نقصد الإساءة، والصورة لم تتعرض لأي نوع من التعديلات أو التدخل للتشويه، وصورة طبيعية للمشكلة، حتى التعليق بتاعها لا في تجاوز ولا إساءه، والمتن خبري مباشر عن الموضوع».