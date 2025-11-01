قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذاعة جيش الاحتلال: الرفات التي سلمتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي محتجز
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك

يمنى عبد الظاهر

علق إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، على أزمة نشر صورة ثلاثي الزمالك بعد الأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات، والتي أثارت الجدل على مدار الساعات الماضية.

وقامت مجلة الأهلي بنشر صورة تجمع نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، وعبدالواحد السيد مدير الكرة السابق، ومصطفى شلبي لاعب الفارس الأبيض سابقا، خلال الأزمة الشهيرة في السوبر المصري بالإمارات الموسم المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المنيسي في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «التقدير والاحترام للزمالك ليس محل نقاش بالنسبة لنا، وأنا رئيس مجلة الأهلي منذ عام 2002، وطلعت أعداد كبيرة جدًا محصلش أبدًا حدوث تجاوز».

وأضاف: «الناس بتتكلم على موضوع عدد مجلة الأهلي بشأن صورة ثلاثي الزمالك من غير ما يقروا ولا يشوفوا، الموضوع اساسا بينقل ما حدث بالظبط من بيانات وإن اتحاد الكرة رد على الزمالك قالهم ارجعوا للإيميل، وبالتالي سكرتير التحليل اختار صورة معبره عن الموضوع».

وتابع: «أنا بختلف مع كلام البعض إن الصورة مسربة، الصورة لم تسرب الصورة منشورة على كل مواقع مصر تقريبًا، فهي مش مسربة والدليل على كدة إنه عمل سيرش وجابها، واختار الصورة دي بدلًا من صور الاشتباكات في الملعب والدوشة».

وأكمل رئيس مجلة الأهلي: «لم نقصد الإساءة، والصورة لم تتعرض لأي نوع من التعديلات أو التدخل للتشويه، وصورة طبيعية للمشكلة، حتى التعليق بتاعها لا في تجاوز ولا إساءه، والمتن خبري مباشر عن الموضوع».

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أمسية ثقافية للآباء كهنة شبرا الخيمة بحضور أسقف الإيبارشية

القمص إيليا نعيم

البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في استقبال رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

