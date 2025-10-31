حسن حمدي يشارك في انتخابات النادي الأهلي.. صور

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطات لـ إدلاء حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في انتخابات القلعة الحمراء.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأسطورة حسن حمدي يشارك في انتخابات الأهلي ".

وإليكم الصور:

انتخابات القلعة الحمراء

بدأت عملية التصويت في انتخابات الأهلي من التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساءً لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وتوافد أعضاء الأهلي على مقر النادي بالجزيرة؛ للمشاركة في رسم مستقبل الأهلي، واختيار مجلس إدارة يقود النادي لمدة أربع سنوات مقبلة.

وحرصت إدارة النادي على توفير جميع التسهيلات للأعضاء، بما في ذلك ممرات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير لجان إرشادية؛ لتوجيه الأعضاء ومساعدتهم في الوصول إلى مقرات التصويت، وتوفير أتوبيسات لنقل الأعضاء من كافة الفروع إلى المقر الرئيسي وتوفير أماكن انتظار السيارات في جراجات «عمر مكرم والأوبرا والمعلمين».

كما شهد محيط النادي تسهيلات مرورية كبيرة، وحرص النادي على توفير كافة الإجراءات لضمان خروج الانتخابات في أجواء تعكس قيمة ومكانة الأهلي.