رياضة

الاتحاد الدولي للتاريخ يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025

أفضل حارس مرمى في العالم
أفضل حارس مرمى في العالم
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن القائمة الرسمية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، ضمن سلسلة الجوائز السنوية التي يقدمها الاتحاد لتكريم أبرز النجوم في كرة القدم العالمية.

ويُجري الاتحاد تصويته السنوي بناءً على الأداء خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من كل عام، وليس وفقًا للمواسم الكروية المعتادة. وتشمل لجنة التحكيم الدولية مجموعة من الصحفيين الرياضيين وخبراء كرة القدم من أكثر من 120 دولة حول العالم، يمثلون جميع القارات.

جوائز الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

لا تقتصر جوائز الاتحاد على فئة حراس المرمى فحسب، بل تمتد لتشمل عدة فئات أخرى مثل:

أفضل لاعب في العالم

أفضل لاعب شاب

أفضل مدرب للأندية

أفضل مدرب للمنتخبات

أفضل حكم

أفضل صانع ألعاب

كما يصدر الاتحاد تصنيفاته السنوية الخاصة بـ أفضل الأندية والدوريات العالمية وأفضل هدّافي العام. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بعد 15 يناير 2026.

وسيواصل الاتحاد نشر قوائم المرشحين لبقية الفئات بشكل يومي حتى 10 ديسمبر 2025، موعد إعلان نتائج التصويت الرسمية.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025

ضمت قائمة هذا العام نخبة من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، من بينهم الحارس المغربي ياسين بونو، نجم الهلال السعودي ومنتخب المغرب، إلى جانب مجموعة من الحراس المميزين حول العالم:

بارت فيربروجن (هولندا – برايتون)

ديفيد رايا (إسبانيا – آرسنال)

ديوجو كوستا (البرتغال – بورتو)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا – باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي)

جيورجي مامارداشفيلي (جورجيا – فالنسيا / ليفربول)

جريجور كوبيل (سويسرا – بوروسيا دورتموند)

يان أوبلاك (سلوفينيا – أتلتيكو مدريد)

جوردان بيكفورد (إنجلترا – إيفرتون)

لوكاس شوفالييه (فرنسا – ليل / باريس سان جيرمان)

مانويل نوير (ألمانيا – بايرن ميونخ)

روبرت سانشيز (إسبانيا – تشيلسي)

تيبو كورتوا (بلجيكا – ريال مدريد)

أوناي سيمون (إسبانيا – أتلتيك بلباو)

يان سومر (سويسرا – إنتر ميلان)

أليسون بيكر (البرازيل – ليفربول)

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون فيلا)

ياسين بونو (المغرب – الهلال)

أندريه أونانا (الكاميرون – مانشستر يونايتد / طرابزون سبور)

صهيون سوزوكي (اليابان – بارما)

لويس مالاجون (المكسيك – كلوب أمريكا)

من المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام صراعًا قويًا بين الحراس الأوروبيين ونجوم أمريكا اللاتينية، إلى جانب الحارس العربي ياسين بونو الذي يسعى لتكرار إنجازه بالتتويج بلقب الأفضل عالميًا بعد مستوياته المميزة مع الهلال السعودي ومنتخب المغرب.

افضل حارس مرمى في العالم افضل حارس الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

