الإسماعيلي يقسو على الزمالك بخماسية في دوري الناشئين

فاز فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي مواليد 2007 على نظيره الزمالك بخمسة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب أحد فنادق الإسماعيلية في إطار منافسات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الإسماعيلي عمر خضر ورائد عزائم و حسام نصر و زياد شاكر (2).

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله عزيز

خط الدفاع: أحمد حسن رابسو و أحمد صابر حنجوري و عمار عبد السلام و أحمد عبد الحميد

خط الوسط: عمر خضر و عبد الرحمن بطيخة و أحمد البلاح و رائد عزائم و عبد الرحمن بوكا

خط الهجوم: حسام نصر

و شارك في الشوط الثاني زياد عبد المنعم و أحمد هاني و زياد شاكر و محمد سمير مخبر

بدلا من أحمد البلاح و حسام نصر و رائد عزائم

بدأ الإسماعيلي بداية قوية و سيطر على وسط الملعب و تمكن من إحراز الهدف الأول في منتصف الشوط الأول عن طريق عمر خضر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء و واصل الإسماعيلي هجومه في محاولة لإحراز الهدف الثاني و لكن دون جدوى و نجح دفاع الدراويش في التعامل مع هجمات الخصم لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء

وفي الشوط الثاني سيطر الإسماعيلي على مجريات الأمور و واصل هجومه و نجح في إحراز الهدف الثاني عن طريق رائد عزائم بعد متابعة لتسديدة من عمر خضر و لم يمر الوقت كثيرا حتى نجح لاعبو الدراويش في إحراز الهدف الثالث عن طريق حسام نصر بضربة رأس من ركلة ركنية و قام أحمد فوزي المدير الفني للفريق بعمل تغييرات هجومية بإشراك زياد شاكر و أحمد هاني بدلا من رائد عزائم و حسام نصر و توالت المحولات الهجومية حتى نجح البديل زياد شاكر في إحراز الهدف الرابع للإسماعيلي من انفراد صريح بالمرمى و في الوقت بدل الضائع ينجح زياد شاكر في إحراز الهدف الخامس للإسماعيلي و الثاني له لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

يقود الفريق جهاز فني مكون من: أحمد فوزي مدير فني ومودي سعدالله مدرب عام ومحمود شكري مدرب حراس مرمى وعبد الرحمن شيتوس مدرب أحمال وباسم فتحي أخصائي علاج طبيعي وأشرف سعيد إداري.