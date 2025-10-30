مصدر بالإسماعيلي: ميلود حمدي مدرب جريء وتشعر أنه من أبناء الدراويش

كشف مصدر بنادي الإسماعيلي، عن مستقبل المدرب ميلود حمدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تراجع نتائج الدراويش في الدوري العام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن ميلود حمدي مدير فني متميز ويقدم أداءً رائعًا مع الإسماعيلي في الموسم الحالي، ولو جاء المدرب في ظروف أفضل من الحالية كان للدراويش شأن آخر.

وأكد، ميلود حمدي يرفض الرحيل عن تدريب الفريق وهو مدرب جريئ ويرغب في الاستمرار بتدريب الدراويش رغم الظروف الصعبة وأن لاعبي الفريق بالكامل مجموعة من الناشئين.

وتابع، ميلود مستمر في تدريب الدراويش ويرغب في الوصول بالفريق إلى "بر الأمان" والابتعاد عن دوامة الهبوط والوصول بالإسماعيلي إلى المكانة التي تليق بتاريخه.