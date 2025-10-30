السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر

نجح فريق السد في تحقيق فوزًا كاسحًا على ضيفه الريان بخمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم لموسم 2025-2026.

بدأ اللقاء بإيقاع سريع من جانب السد، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، قبل أن يتمكن الريان من العودة إلى أجواء المباراة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح البرازيلي روجر جيديس في الدقيقة 37، لتتعادل الكفة مؤقتًا.

غير أن السد استعاد تقدمه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما سجل خوخي بوعلام الهدف الثاني في الدقيقة 45+10، لينتهي الشوط بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل السد هيمنته الهجومية، حيث أحرز أكرم عفيف الهدف الثالث في الدقيقة 52 بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يعود فيرمينو ليضيف الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق فقط، مؤكدًا تفوق الزعيم أداءً ونتيجة.

ولم يكتفِ الفريق بذلك، إذ اختتم الإسباني رافا موخيكا مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74، ليحسم السد المواجهة بأداء استعراضي جعل جماهيره تحتفل طويلاً بانتصار كبير على الغريم التقليدي.

وبهذه النتيجة، رفع السد رصيده إلى 11 نقطة من 8 مباريات، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب. في المقابل، تجمد رصيد الريان عند 13 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر ثلاث مرات، ليتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب دوري نجوم قطر.