الغرافة يهزم الدحيل بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري القطري مؤقتًا

اعتلى فريق الغرافة صدارة الدوري القطري لكرة القدم مؤقتًا، بعد فوزه المستحق على الدحيل بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم بنك الدوحة.

وسجل ثلاثية الغرافة كل من سيدو سانو في الدقيقة (23)، وخوسيلو هدفين في الدقيقتين (55) و(90+3) من ركلة جزاء، بينما أحرز كارلوس ألبيرتو هدف الدحيل الوحيد في الدقيقة (45+4).

بهذا الانتصار، رفع الغرافة رصيده إلى 19 نقطة لينفرد بالمركز الأول مؤقتًا، في حين تجمد رصيد الدحيل عند 11 نقطة في المركز الخامس.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب الدحيل، الذي حاول التقدم مبكرًا بتسديدتين خطيرتين من ماركو فيراتي وكاستيليتو، لكن الغرافة كان أكثر فاعلية في الهجوم، إذ تمكن من تسجيل هدفه الأول عبر سيدو سانو برأسية متقنة بعد ركنية نفذها ياسين إبراهيمي في الدقيقة (23).

وردّ الدحيل بقوة سعيًا للتعديل، ونجح في ذلك مع نهاية الشوط الأول عندما استغل كارلوس ألبيرتو تمريرة بينية من بسام الراوي، ليسددها بمهارة فوق الحارس معلنًا التعادل في الدقيقة (45+4).

وفي الشوط الثاني، استعاد الغرافة تفوقه سريعًا بفضل هدف ثانٍ سجله خوسيلو من رأسية قوية بعد عرضية من إبراهيمي في الدقيقة (55). وواصل الدحيل ضغطه الهجومي، وتمكن من تسجيل هدف ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) بداعي وجود مخالفة قبل التسجيل.

وزادت معاناة الدحيل بعد طرد ماركو فيراتي في الدقيقة (80) بسبب سلوك غير رياضي، ليستغل الغرافة النقص العددي ويؤمن فوزه بركلة جزاء سجلها خوسيلو في الدقيقة (90+3).