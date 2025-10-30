الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مواجهة ضمك والفتح، التي أقيمت مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

تقدم الفتح في الدقيقة 47 عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة، قبل أن يمنح المغربي مروان سعدان فريق ضمك هدف التعادل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 63.

وبهذا التعادل، رفع ضمك رصيده إلى 3 نقاط، فيما وصل الفتح إلى 5 نقاط في جدول ترتيب دوري روشن.

جاء الشوط الأول حافلاً بالمحاولات الضائعة، حيث أهدر يحيى النجعي فرصة محققة لضمك في الدقيقة الرابعة، كما أضاع الباراغوياني جيسوس ميدينا كرة قريبة بعد تمريرة داخل المنطقة.

وتألق الحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو في التصدي لتسديدة قوية من البرازيلي ديفيد كايكي، في المقابل تصدى كيوين سيلفا حارس ضمك لتسديدة خطيرة من المغربي مراد باتنا.

في الشوط الثاني، افتتح الفتح التسجيل بضربة رأس قوية من سفيان بن دبكة، لكن ضمك استفاد من خطأ دفاعي لمروان سعدان الذي أعاد الكرة بالخطأ إلى شباكه.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة من الفريقين لخطف النقاط الثلاث، وكاد الفتح أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعد تسديدة قوية من باتنا ارتدت من الحارس، لكن فهد الزبيدي أطاح بالكرة فوق العارضة لتنتهي المواجهة بالتعادل.