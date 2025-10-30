قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عباس شراقي: إثيوبيا تمتلك 12 نهرًا لكنها تصر على افتعال الأزمات مع جيرانها
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي

حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح البنك الأهلي التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق أسامة فيصل من ركلة جزاء، قبل أن يدرك شيكو بانزا التعادل للزمالك في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل البنك الأهلي إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

وجاء هذا التعادل بعد تعثر الأهلي أيضًا أمام بتروجيت بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها على ملعب الكلية الحربية.

 ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الـ12:

  1. سيراميكا كليوباترا – 23 نقطة
  2. الأهلي – 22 نقطة
  3. المصري – 19 نقطة
  4. الزمالك – 19 نقطة
  5. وادي دجلة – 19 نقطة
  6. إنبي – 18 نقطة
  7. بيراميدز – 17 نقطة
  8. زد – 16 نقطة
  9. البنك الأهلي – 15 نقطة
  10. غزل المحلة – 15 نقطة
  11. سموحة – 15 نقطة
  12. مودرن سبورت – 15 نقطة
  13. بتروجيت – 15 نقطة
  14. الجونة – 15 نقطة
  15. حرس الحدود – 12 نقطة
  16. طلائع الجيش – 10 نقاط
  17. المقاولون العرب – 9 نقاط
  18. فاركو – 9 نقاط
  19. الاتحاد السكندري – 8 نقاط
  20. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط
  21. الإسماعيلي – 7 نقاط
طريقة عمل جيلي الرمان
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
