ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح البنك الأهلي التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق أسامة فيصل من ركلة جزاء، قبل أن يدرك شيكو بانزا التعادل للزمالك في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل البنك الأهلي إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

وجاء هذا التعادل بعد تعثر الأهلي أيضًا أمام بتروجيت بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها على ملعب الكلية الحربية.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الـ12: