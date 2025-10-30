قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
أبو العينين: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة عن عظمة مصر للعالم
أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص
أبو العينين: مصر الحديثة تكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي
أبو العينين: المشاركة الواسعة في مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين
أبو العينين: القائمة الوطنية تضم نخبة من الكفاءات وتجسد الحراك السياسي الواعي
وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي
قيادي سوداني: ما يحدث في الفاشر تطهير عرقي وجريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع
فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي
وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو
ألمانيا تحذر من تصعيد نووي عالمي بعد إعلان ترامب استئناف التجارب الذرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
ملك موسى

رفض  البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة على المدير الفني بتغريمه ماديًا بسبب رفضه لحضور المؤتمر الصحفي .

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ناصر ماهر أفضل لاعب في لقاء الزمالك والبنك الأهلي 

توج ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء البنك الأهلي الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء .

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز و الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تأتي هذه الشكوى ضد ما جاء في مجلة الأهلي اليوم، ونشر صورة للأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات.

وسيؤكد الزمالك في شكواه أن هذا التصرف تعبير عن عدم إدراكهم لأهمية عدم إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، والقضاء على كل المحاولات التي يبذلها العقلاء لنبذ التعصب بين جماهير الناديين، ولكن ما ورد في مجلة الأهلي اليوم أمر مسيء جدًا وبعيدًا عن المهنية، وقواعد العمل والمعايير الإعلامية المتفق عليها.

ولن يصمت نادي الزمالك أمام هذه التجاوزات ويطالب بردع ومعاقبة كل من تسبب في هذا الأمر.

يانيك فيريرا الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

لماذا تصيح الطيور بعد كسوف الشمس الكلي.. دراسة جديدة تكشف

الشتاء

الشتاء يطرق الأبواب مبكرا.. هل يكون موسم 2025-2026 الأبرد منذ أعوام؟

رونالدو

كريستيانو رونالدو.. أربع سنوات من الغياب عن منصات التتويج| ماذا حدث؟

بالصور

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد