ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
أبو العينين: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة عن عظمة مصر للعالم
أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص
أبو العينين: مصر الحديثة تكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي
أبو العينين: المشاركة الواسعة في مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين
أبو العينين: القائمة الوطنية تضم نخبة من الكفاءات وتجسد الحراك السياسي الواعي
وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي
قيادي سوداني: ما يحدث في الفاشر تطهير عرقي وجريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع
فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي
وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو
ألمانيا تحذر من تصعيد نووي عالمي بعد إعلان ترامب استئناف التجارب الذرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشابي ألونسو يعيد أسلوب مورينيو إلى ريال مدريد قبل موقعة ليفربول

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
حمزة شعيب

أجرى الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، العديد من التغييرات داخل النادي منذ توليه المسؤولية خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، شملت تعديل قواعد الانضباط اليومية للاعبين، واستخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة لتحليل التدريبات ومراقبة التفاصيل الدقيقة للأداء.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يستعد ألونسو لتطبيق تغيير جديد في استعدادات ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهو أسلوب يعيد إلى الأذهان فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع الفريق الملكي.

فبينما اعتاد ريال مدريد إجراء مرانه الأخير على ملعب المباراة في اليوم السابق للقاء، قرر ألونسو كسر هذه القاعدة، حيث سيُجري اللاعبون مرانهم صباح يوم الإثنين في فالديبيباس (مقر تدريبات النادي)، قبل السفر مباشرة إلى إنجلترا.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، سيكتفي ريال مدريد بزيارة ملعب أنفيلد لحضور المؤتمر الصحفي فقط، بحضور المدرب وأحد اللاعبين دون خوض أي تدريبات هناك.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنهج مورينيو، الذي كان المدرب الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي رفض التدريب في ملعب الخصم، مفضّلًا الحفاظ على تركيز الفريق داخل بيئته المعتادة قبل المباريات الكبرى.

تشابي ألونسو ريال مدريد ليفربول

