ركلة جزاء وتعادل سريع.. الزمالك يكتفي بنقطة أمام البنك الأهلي في استاد القاهرة

انتهت مواجهة الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم البنك الأهلي أولًا في الدقيقة 30 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أسامة فيصل، بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء من مدافع الزمالك محمد إسماعيل، ليترجمها اللاعب إلى هدف، رافضًا الاحتفال احترامًا لجماهير فريقه السابق.

ولم ينتظر الزمالك طويلًا، إذ نجح شيكو بانزا في إدراك التعادل في الدقيقة 33، بعد سلسلة من المحاولات داخل منطقة الجزاء بدأت بتسديدة خوان بيزيرا تصدى لها الحارس، قبل أن تعود إلى بانزا الذي أسكنها الشباك بمتابعة قوية.

شهدت المباراة محاولات هجومية متبادلة بين الفريقين في الشوط الثاني، إلا أن التوفيق غاب عن المهاجمين لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل 1-1.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلي 19نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة في المركز التاسع.