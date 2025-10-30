شوبير يكشف كواليس جلسة جون إدوارد مع محمد السيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس جلسة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك مع محمد السيد، نجم الفريق من أجل تجديد تعاقده.

وقال أحمد شوبير: «امبارح كان فيه جلسة تفاوضية في أحد الفنادق بين جون إدوارد وعبدالرحمن إسماعيل، مدير تعاقدات نادي الزمالك، ووكيل اللاعب محمد السيد، والوكيل قال الولد مرحب بالتجديد للزمالك، بس الولد كان بياخد 150 ألفا أول سنة و250 ثاني سنة و350 في السنة الثالثة وكمان مكنش بيقبض».

وتابع شوبير: «الوكيل كمان قال لهم إن محمد السيد بيشتغل على نفسه وبيدفع 10 آلاف جنيه شهريا لإحدى شركات تحليل الأداء ومدرب أحمال، وقال كل دي تكاليف ومحتاج فلوس والمستحقات المالية بتتأخر في النادي».

وأوضح شوبير: «جون إدوارد قال هنرفع عقد محمد السيد من 3 ملايين إلى 5 ملايين في الموسم، مع تطبيق بند الـ 25 في المائة من الراتب وفقا لنسبة المشاركة، واقترح جون تقسيم قيمة العقد على أقساط شهرية، والولد وافق بس طلب 3 ملايين جنيه منحة تعاقد، وقال أنا لا عندي شقة ولا عربية ومحتاج أظبط حياتي شوية، فجون زعل وساب القعدة وهو مضايق والولد موقعش».

واختتم شوبير منتقدا المدير الرياضي للزمالك: «اصبر يا جون، ما هو الولد مش هييمضي من أول جلسة، من الآخر الولد عايز فلوس في إيده، لكن طالما الكلام اتفتح الكلام يخلص على خير، وهو الولد ده لاعيب كويس قوي على فكرة».





