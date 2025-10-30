قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عباس شراقي: إثيوبيا تمتلك 12 نهرًا لكنها تصر على افتعال الأزمات مع جيرانها
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
رياضة

شوبير يكشف كواليس جلسة جون إدوارد مع محمد السيد

محمد السيد
محمد السيد
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس جلسة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك مع محمد السيد، نجم الفريق من أجل تجديد تعاقده.

وقال أحمد شوبير: «امبارح كان فيه جلسة تفاوضية في أحد الفنادق بين جون إدوارد وعبدالرحمن إسماعيل، مدير تعاقدات نادي الزمالك، ووكيل اللاعب محمد السيد، والوكيل قال الولد مرحب بالتجديد للزمالك، بس الولد كان بياخد 150 ألفا أول سنة و250 ثاني سنة و350 في السنة الثالثة وكمان مكنش بيقبض».

وتابع شوبير: «الوكيل كمان قال لهم إن محمد السيد بيشتغل على نفسه وبيدفع 10 آلاف جنيه شهريا لإحدى شركات تحليل الأداء ومدرب أحمال، وقال كل دي تكاليف ومحتاج فلوس والمستحقات المالية بتتأخر في النادي».

وأوضح شوبير: «جون إدوارد قال هنرفع عقد محمد السيد من 3 ملايين إلى 5 ملايين في الموسم، مع تطبيق بند الـ 25 في المائة من الراتب وفقا لنسبة المشاركة، واقترح جون تقسيم قيمة العقد على أقساط شهرية، والولد وافق بس طلب 3 ملايين جنيه منحة تعاقد، وقال أنا لا عندي شقة ولا عربية ومحتاج أظبط حياتي شوية، فجون زعل وساب القعدة وهو مضايق والولد موقعش».

واختتم شوبير منتقدا المدير الرياضي للزمالك: «اصبر يا جون، ما هو الولد مش هييمضي من أول جلسة، من الآخر الولد عايز فلوس في إيده، لكن طالما الكلام اتفتح الكلام يخلص على خير، وهو الولد ده لاعيب كويس قوي على فكرة».



 

شوبير حارس مرمى الأهلي جون إدوارد الزمالك وعبدالرحمن إسماعيل مدير تعاقدات نادي الزمالك

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

حزب الجبهة الوطنية

مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية " بأبورجوان لدعم شريف عناني بانتخابات مجلس النواب

النائبة إيفلين متي

برلمانية: تطوير منظومة المخلفات الصلبة خطوة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الأخضر

المتحف المصري الكبير

حماة الوطن: المتحف المصري الكبير نقلة حضارية تُجسد عظمة مصر وتُعزز مكانتها العالمية

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

