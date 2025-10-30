أوشينج يؤدي تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة البنك الأهلي، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

جاء ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.