جماهير الزمالك تهتف لأيمن الرمادي وعبد الواحد السيد وشلبي قبل لقاء البنك الأهلي

هتفت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي بالهتاف لأيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي قبل مباراة الفريقين المقرر لها بعد قليل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتوجه الرمادي على الفور لجماهير الزمالك ورد التحية لهم.

وكان أيمن الرمادي قاد الزمالك للفوز ببطولة كأس مصر على الموسم الماضي قبل أن يرحل عن تدريب الأبيض بنهاية الموسم وانتهاء عقده.

كما هتفت جماهير الزمالك لعبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالزمالك ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي.

وفي نفس الوقت هتفت الجماهير لمصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي الحالي ولاعب الزمالك السابق الذي حرص هو الأخر على التوجه للجماهير ورد التحية لهم.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز و الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تأتي هذه الشكوى ضد ما جاء في مجلة الأهلي اليوم، ونشر صورة للأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات.

وسيؤكد الزمالك في شكواه أن هذا التصرف تعبير عن عدم إدراكهم لأهمية عدم إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، والقضاء على كل المحاولات التي يبذلها العقلاء لنبذ التعصب بين جماهير الناديين، ولكن ما ورد في مجلة الأهلي اليوم أمر مسيء جدًا وبعيدًا عن المهنية، وقواعد العمل والمعايير الإعلامية المتفق عليها.

ولن يصمت نادي الزمالك أمام هذه التجاوزات ويطالب بردع ومعاقبة كل من تسبب في هذا الأمر.

تواجد محمد عواد وأحمد شريف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق مواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين خلال لقاء البنك الأهلي، بالرغم من خروجه من قائمة المباراة.

وتواجد عواد وشريف في غرفة الملابس لدعم الفريق قبل انطلاق المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز