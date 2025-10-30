قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر
هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير
أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير الزمالك تهتف لأيمن الرمادي وعبد الواحد السيد وشلبي قبل لقاء البنك الأهلي

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

هتفت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي بالهتاف لأيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي قبل مباراة الفريقين المقرر لها بعد قليل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتوجه الرمادي على الفور لجماهير الزمالك ورد التحية لهم.

وكان أيمن الرمادي قاد الزمالك للفوز ببطولة كأس مصر على الموسم الماضي قبل أن يرحل عن تدريب الأبيض بنهاية الموسم وانتهاء عقده.

كما هتفت جماهير الزمالك لعبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالزمالك ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي.

وفي نفس الوقت هتفت الجماهير لمصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي الحالي ولاعب الزمالك السابق الذي حرص هو الأخر على التوجه للجماهير ورد التحية لهم.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز و الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تأتي هذه الشكوى ضد ما جاء في مجلة الأهلي اليوم، ونشر صورة للأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات.

وسيؤكد الزمالك في شكواه أن هذا التصرف تعبير عن عدم إدراكهم لأهمية عدم إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، والقضاء على كل المحاولات التي يبذلها العقلاء لنبذ التعصب بين جماهير الناديين، ولكن ما ورد في مجلة الأهلي اليوم أمر مسيء جدًا وبعيدًا عن المهنية، وقواعد العمل والمعايير الإعلامية المتفق عليها.

ولن يصمت نادي الزمالك أمام هذه التجاوزات ويطالب بردع ومعاقبة كل من تسبب في هذا الأمر.

تواجد محمد عواد وأحمد شريف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق مواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين خلال لقاء البنك الأهلي، بالرغم من خروجه من قائمة المباراة.

وتواجد عواد وشريف في غرفة الملابس لدعم الفريق  قبل انطلاق المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

الزمالك ايمن الرمادي البنك الأهلي عبد الواحد السيد الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الجمارك المصرية

28.4 مليون جنيه حصيلة مزاد اليوم لبضائع جمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش

خلال التوقيع

قطاع الأعمال العام: توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي تخدم الأسواق العربية والعالمية

الإنتوساي

الأجهزة العليا للرقابة تستعرض دورها في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية

بالصور

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد