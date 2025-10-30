البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير

شهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقامة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، إثارة مبكرة بعدما تقدم البنك الأهلي بهدف أول أحرزه أسامة فيصل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

ولم يستغرق رد الزمالك طويلًا، إذ تمكن شيكو بانزا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية وسط محاولات متبادلة من الفريقين للسيطرة على مجريات اللعب.

ويحتل الزمالك قبل انطلاق المباراة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بعدما فاز في 5 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

أما البنك الأهلي فيدخل اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، جمعها من 10 مباريات أيضًا، حقق خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

بدلاء الزمالك:

مهدي سليمان – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر – عبد الحميد معالي – عمرو ناصر – سيف الدين الجزيري.

المباراة تتواصل وسط أداء متوازن من الجانبين، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز للعودة إلى المنافسة على الصدارة، بينما يأمل البنك الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.