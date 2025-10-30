إنزاجي يعلن جاهزية ثلاثي الهلال قبل مواجهة الشباب في دوري روشن

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، جاهزية ثلاثي الفريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو وداروين نونيز، قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، اليوم الخميس، إن اللاعبين الثلاثة باتوا جاهزين بشكل تام بعد عودتهم من الإصابة، موضحًا: "غدًا قد تشاهدون أحد هذا الثلاثي على دكة البدلاء، بعدما تأكدت جاهزيتهم بالكامل، وسيمنحوننا قوة إضافية لتحقيق النقاط الثلاث".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن النجم الدولي سالم الدوسري شارك في تدريبات الأمس مع المجموعة، مؤكّدًا أن حالته البدنية والفنية مميزة للغاية بعد أسبوع من التأهيل والاستشفاء، وقال: "سالم تدرب مع المجموعة وهو في وضعية ممتازة جدًا، وسيكون حاضرًا معنا في الحصة التدريبية الأخيرة".

وأوضح إنزاجي أن المران الختامي سيُحدد مدى جاهزية بعض العناصر، خاصة في ظل ضغط المباريات، قائلًا: "خضنا 5 مباريات في 15 يومًا، لذا سنُقيّم حالة اللاعبين لاختيار الأنسب للمواجهة، خصوصًا أن مباراة الشباب ستكون صعبة أمام فريق تأهل مؤخرًا إلى ربع نهائي الكأس رغم معاناته من بعض الغيابات".

وعن فترة التوقف الدولي المقبلة المقررة من 10 إلى 18 نوفمبر، قال إنزاجي: "من المبكر الحديث عنها الآن، تركيزنا بالكامل على مواجهة الشباب، ثم سنسافر لملاقاة الغرافة، وبعدها سنخوض مباراة أخرى في الدوري. هدفنا إدارة الجهد بأفضل شكل ممكن خلال هذه المرحلة المزدحمة".