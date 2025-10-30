نجل رونالدو ..جونيور يشارك لأول مرة مع البرتغال تحت 16 عامًا

خاض كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أولى مبارياته الرسمية بقميص منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، مساء اليوم الخميس، خلال مشاركته في بطولة كأس الاتحاد المقامة في تركيا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة إسبانية، شارك جونيور في انتصار منتخب بلاده على نظيره التركي بهدفين دون رد، حيث دخل اللقاء في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد أن تقدم المنتخب البرتغالي بثنائية سجلها صامويل تافاريس ورافائيل كابرال.

ويستعد المنتخب البرتغالي تحت 16 عامًا لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب ويلز يوم السبت في مدينة أنطاليا، على أن يلتقي نظيره الإنجليزي الثلاثاء القادم ضمن منافسات البطولة ذاتها.

ويعد هذا الظهور الأول لجونيور مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا، بعد فترة ناجحة مع منتخب تحت 15 عامًا، حيث تألق في بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" بكرواتيا وسجل هدفين خلال الفوز على أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 في مايو الماضي.

يُذكر أن كريستيانو جونيور يلعب حاليًا في أكاديمية النصر السعودي، بعدما سبق له تمثيل فرق الشباب في مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.