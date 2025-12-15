قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك عاجل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن شكاوى الأعضاء

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
الديب أبوعلي

اجتمعت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفريق عمل إدارة خدمة المواطنين، والإدارات الفنية ذات الصلة بالمجلس، بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، لمتابعة سير العمل لمنظومة خدمة المواطنين لذوي الإعاقة، والوقوف على مستجدات متابعة الشكاوى والاستفسارات المقدمة منهم  للمجلس عبر قنوات الاتصال الخاصة به، وما تم إتخاذه بشأن ذلك من حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية، والربط الشبكي مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أكدت د. إيمان كريم، على أهمية تلقى الشكاوى واستفسارات المواطنين من ذوي الإعاقة، من قبل المجلس، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتنسيق مع الجهات الخدمية التابعة للوزارات المعنية بهذه الشكاوى، لافته إلى أن هذا الدور هو أحد أهم اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019.

وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمثابة العمود الفقري لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه يمكن المجلس والجهات المعنية من التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم، بما يسهم في دمجهم وتمكينهم في المجتمع، ويحقق المساواة بين كافة فئات المجتمع.

ووجهت "المشرف العام على المجلس" أعضاء إدارة خدمة المواطنين، بالمتابعة المستمرة والفورية لكافة الشكاوى المقدمة، والتأكد من حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقريرًا تفصيلياً بالشكاوى التي تم حلها، وتلك الجاري العمل عليها.

كما وجهت بضرورة تعزيز آليات تلقى الشكاوى والاستفسارات، وتحسين جودتها، مع إضافة عدد من الآليات الجديدة، لاستقبال أكبر عدد ممكن من الاستفسارات والشكاوى المقدمة من ذوي الإعاقة.

وإذ ينوه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن للمجلس رقم 16736 أو زيارة الصفحة الرسمية على الفيسبوك والتواصل من خلالها.

جاء ذلك في إطار الالتزام بتلقي ورصد شكاوى واستفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

