طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
تولوكا يفوز على تيجريس ويتوج بالدوري المكسيكي للمرة الثانية على التوالي
أخبار البلد

الاستشعار من البعد: توجيهات الرئيس السيسى لتوطين الصناعة الوطنية من أهم مقومات تكامل البحث العلمى والصناعة

الدكتور إسلام ابو المجد
الدكتور إسلام ابو المجد
نهلة الشربيني   -  
تصوير إيهاب عيد

قال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إن افتتاح المؤتمر العلمي المتخصص حول الغرف النظيفة ، يُعقد في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الخامسة التى تربط بين الثورات الصناعية السابقة لخدمة البشرية والانسانية والتي تضع الإنسان والمعرفة والاستدامة كاضلاع مثلث متساوية للتقدم التكنولوجي 

واضاف أبو المجد خلال كلمته بالمؤتمر أن الغرف النظيفة لم تعد مجرد متطلب فني أو هندسي محدود، بل أصبحت بنية تحتية استراتيجية تدعم العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها صناعة الفضاء والاقمار الصناعية وصناعات الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات والصناعات الدوائية والطبية والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتقدمة، والبحث العلمي التطبيقي والكثير، مشيرا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية لضمان الجودة والابتكار والتنافسية العالمية.

توجيهات القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توطين الصناعة الوطنية

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توطين الصناعة الوطنية وبناء القدرات البشرية والبنية التحتية لتعزيز وتوطين الصناعة وعلامة صنع فى مصر هي احد أهم مقومات العمل و التكامل بين الجهات المعنية من البحث العلمى والصناعة فى هذا المجال وتحقيق رؤية مصر 2030 فى ان تكون من افضل 30 دولة على مستوى العالم بتصنيع محلى ومنتج مصرى.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي الاستشعار من البعد

