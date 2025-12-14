وزير التعليم العالي يصدر قرارا بندب أحمد عناني مستشارا للسياسات الصحية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

ندب الدكتور أحمد عناني للعمل مستشارًا للوزير للسياسات الصحية

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عناني شغل منصب عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق السابق، ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق، وله العديد من الأبحاث الدولية في مجال الأذن والأنف والحنجرة، كما يشغل عضوية العديد من اللجان الهامة، حيث أنه عضو اللجنة العليا للمسؤلية الطبية، وعضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وعضو لجنة السياحة العلاجية بوزارة التعليم العالي، ورئيس لجنة مراجعة تراخيص المستشفيات الجامعية، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية الوطنية للمستشفيات الجامعية.