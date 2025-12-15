وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يبحثان تطوير التعليم بالمعاهد العليا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ، في مستهل زيارته لمحافظة بني سويف، بمقر مجمع المعاهد العليا بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل

جاء ذلك في حضور النائب بلال حبش نائب محافظ بني سويف، المحاسب نادر نسيم رئيس مجلس إدارة المجمع ، الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس

وتتضمن برنامج الزيارة افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى، وتفقد مكونات وأقسام المجمع وعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس واجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة