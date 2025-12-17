مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن اليوم لدينا عدد من الملفات المختلفة وعلي رأسها الملف الاقتصادي لافتا أنه شهد توقيع اتفاقية لاقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام في منطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة قطرية معربا عن سعادته لهذا المشروع .

وأضاف أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتا ان الشركة القائمة علي هذا المشروع شركة جديد للمنطقة باستثمارات ٢١٠ مليون دولار مشيرا الي ان هذا نتاج لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أن الرئيس وجه بزيادة الحوافز وجذب الاستثمارات في هذا المنطقة .

وتابع مدبولي أن هناك مشروعا كبيرا أيضا لإنتاج الأدوية البيولوجية في قناة السويس أيضا، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كبيرة أيضا فس القنطرة غرب باستثمارات كبيرة منوقعا أن تتجاوز صادرات هذه المنطقة ٤ مليار دولار