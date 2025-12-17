قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
أخبار البلد

مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن اليوم لدينا عدد من الملفات المختلفة وعلي رأسها الملف الاقتصادي لافتا أنه شهد توقيع اتفاقية لاقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام في منطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة قطرية معربا عن سعادته لهذا المشروع .

وأضاف أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتا ان  الشركة القائمة علي هذا المشروع شركة جديد للمنطقة باستثمارات ٢١٠ مليون دولار مشيرا الي ان هذا نتاج لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أن الرئيس وجه بزيادة الحوافز وجذب الاستثمارات في هذا المنطقة .

وتابع مدبولي أن هناك مشروعا كبيرا أيضا لإنتاج الأدوية البيولوجية في قناة السويس أيضا، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كبيرة أيضا فس القنطرة غرب باستثمارات كبيرة منوقعا أن تتجاوز صادرات هذه المنطقة ٤ مليار دولار

