مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توفير الأراضي المستصلحة يجب أن يتم مع توفير المرافق الضرورية فيها.



وأوضح أن الحكومة كانت تسلم الأراضي للمواطنين دون مرافق وكانت هناك مشكلات، وكان بعض المواطنين تحصل على الأرض ولا تستطيع تقديم المرافق لها بسبب التكلفة، ولذلك تأخير تسليم الأراضي خلال هذه الفترة يكون من أجل استكمال المرافق.

وقال رئيس الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة، إن خطة الدولة تسليم الأراضي المستصلحة تكون بها جميع المرافقة، وأن استصلاح الفدان يكلف الكثير، ويكون من 250 إلى 300 ألف جنيه،وأن الحكومة تتبنى هذا الأمر.

وتابع:" 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة، لكن المشكلة في وفرة المياه، وأن الدولة تعمل خلال الفترة الأخيرة لتوفير المياه ومعالجة المياه ويكون هناك ترشيد استهلاك المياه".

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تشهد زخم من الاستثمارات، وأن هناك تسابق من الشركات العالمية من أجل الاستثمار، في هذه المنطقة، وأن ما يتم يعتبر ثمار رؤية القيادة السياسية، وأنه مع المشروعات الكبيرة، نجد أن هناك ثمار كبيرة جدا للمشروعات، وأن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نجحت في الفترة الأخير من حصد 13.5 مليار دولار استثمارات، وأن هناك 380 مشروع يوفر 120 ألف فرصة عمل.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمحافظة القليوبية، أمس، مؤكدا أن هذا المشروع على وجه الخصوص كان توجيها من الرئيس، وذلك في إطار سعي الدولة لتوطين مختلف الصناعات، مشيرا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وفي إطار ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل بذل كل الجهود اللازمة لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، والسعي لتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء ، الوزارات وجميع الجهات المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ولا سيما أن المنتجات محلية الصنع باتت تتسم بجودة وبمستوى عال من الكفاءة.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن جولته لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر، مؤكدا حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس في هذه المبادرة التي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها أولا بأول.