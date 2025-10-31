قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام فالنسيا، في إطار الجولة 11 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسن.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة.