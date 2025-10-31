صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟

أشعل كيث وينيس، المدير التنفيذي السابق لأستون فيلا، جدلًا واسعًا حول مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي.

وقال وينيس في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”: " سبورت : “أعتقد أن إيرلينج هالاند قد يغادر بنهاية هذا الموسم، هناك الكثير من الحديث عن احتمال انتقال فينيسيوس جونيور إلى السعودية”.

وأضاف: “قد تدفع شائعات انتقال البرازيلي مقابل 200 مليون ريال مدريد إلى تقديم عرض لهالاند”.

أرقام هالاند مع السيتي

ويواصل إيرلينج هالاند تسجيل أرقام مبهرة في سن الخامسة والعشرين، حيث يستمتع المهاجم النرويجي ببداية استثنائية للموسم الحالي مع مانشستر سيتي، إذ سجّل 15 هدفًا في جميع المسابقات، و24 هدفًا مع النرويج.

وفي دوري أبطال أوروبا، وصل هالاند إلى 53 هدفًا في 51 مباراة، ليصبح عاشر أفضل هداف في تاريخ البطولة. على الرغم من انتكاسة طفيفة ضد أستون فيلا، يبقى المهاجم المحوري السلاح الهجومي الرئيسي لبيب جوارديولا، الذي يدير مهاجمه بعناية بعد إصابة طفيفة.