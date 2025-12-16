الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. البدلاء يسعون لإثبات الذات

يترقب عشاق الكرة مواجهة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت المقبل، حيث يدخل الأبيض المباراة وسط تحدي حقيقي بعد غياب نجومه الأساسيين، كل دقيقة على ملعب المقاولون العرب ستكون فرصة للبدلاء لإثبات أنفسهم، وكل حركة على أرض الملعب تحمل رسالة واضحة: الزمالك لن يتراجع، وسيواصل المنافسة رغم الصعوبات، ليؤكد أنه حاضر دائمًا على القمة.

غيابات الزمالك عن لقاء حرس الحدود

ويغيب عن الفريق الثنائي أحمد ربيع وعبد الله السعيد للإصابة، بينما يتواجد محمود بنتايج مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، وانضم سيف الجزيري لمعسكر منتخب تونس استعدادًا لأمم إفريقيا.

كما يغيب حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم لمنتخب مصر، بالإضافة إلى شيكو بانزا المنضم لمنتخب أنجولا، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف لاختيار التشكيل الأمثل وتعويض هذه الغيابات.

في الوقت نفسه، يقترب عمر جابر من العودة إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الماضية بسبب الإجهاد، حيث فضل الجهاز الفني منحه راحة وتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام الحرس، وإذا لم تكتمل جاهزيته، سيكون الاعتماد عليه في مباراة بلدية المحلة ضمن منافسات كأس مصر.

فرصة البدلاء لإثبات أنفسهم

ويسعى عبد الرؤوف في التدريبات الأخيرة إلى تجهيز اللاعبين البدلاء وإعدادهم بدنيًا وفنيًا، بالإضافة إلى دراسة أفضل الطرق لتعويض غياب العناصر الأساسية، مع التركيز على تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الفريق في البطولة بعد أن أظهر الفريق نقاط القوة والضعف في الجولة السابقة.

وتتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء يوم السبت المقبل نحو ملعب المقاولون العرب بترقب كبير، كيف سيواجه الزمالك تحدي غياب نجومه ويستغل الفرصة لإبراز قدرات البدلاء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يسعى المدير الفني إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين وإظهار الفريق بأفضل صورة، لتأكيد أن الأبيض لا يزال قادرًا على المنافسة والحفاظ على مكانته رغم كل التحديات.

مدرب الزمالك يمنح محمود جهاد الفرصة الأخيرة

عقد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع محمود جهاد لاعب وسط الفريق، وذلك قبل استئناف الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخلال الجلسة، أكد عبدالرؤوف ثقته الكاملة في قدرات محمود جهاد، مشددًا على أنه يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للعب دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا إياه ببذل مزيد من الجهد والتركيز في التدريبات.

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعب سيكون ضمن تشكيل الزمالك في مواجهة حرس الحدود القادمة ببطولة كأس عاصمة مصر.

كما شدد عبدالرؤوف على أهمية اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدًا أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مناسبة لتجربة عدد من لاعبي الفريق والوقوف على جاهزيتهم .