قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدق أو لا تصدق.. رقم سلبي يجمع بين الزمالك وطلائع الجيش

خالد طلعت
خالد طلعت
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن تراجع الزمالك وطلائع الجيش في تحقيق الفوز خلال ٤ جولات.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “صدق او لا تصدق .. فريقان فقط من جميع فرق الدوري الممتاز الـ 21 لم ينجحا في تحقيق أي فوز في آخر 4 جولات وهما الزمالك وطلائع الجيش !!”.

وتابع: “الطريف أن الفريقان سيلتقيان سويا في الجولة المقبلة للبحث عن فوز غائب منذ أكثر من شهر ونصف ، أو تحقيق التعادل واستمرار الفشل في الفوز لكليهما !!”.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ناصر ماهر أفضل لاعب في لقاء الزمالك والبنك الأهلي 

توج ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء البنك الأهلي الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء .

خالد طلعت الزمالك طلائع الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد