صدق أو لا تصدق.. رقم سلبي يجمع بين الزمالك وطلائع الجيش

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن تراجع الزمالك وطلائع الجيش في تحقيق الفوز خلال ٤ جولات.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “صدق او لا تصدق .. فريقان فقط من جميع فرق الدوري الممتاز الـ 21 لم ينجحا في تحقيق أي فوز في آخر 4 جولات وهما الزمالك وطلائع الجيش !!”.

وتابع: “الطريف أن الفريقان سيلتقيان سويا في الجولة المقبلة للبحث عن فوز غائب منذ أكثر من شهر ونصف ، أو تحقيق التعادل واستمرار الفشل في الفوز لكليهما !!”.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ناصر ماهر أفضل لاعب في لقاء الزمالك والبنك الأهلي

توج ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء البنك الأهلي الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء .