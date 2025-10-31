قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
واشنطن تمهل حماس 24 ساعة قبل تحرك إسرائيلي لفرض وقف النار بالقوة
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
محمد بركات: الأهلي يعاني من مشكلات واضحة.. وهذه نصيحتي لـ توروب

رباب الهواري

أكد محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، أنه غير راضٍ عن تعادل الأهلي أمام بتروجت، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يعاني من مشكلات واضحة في الجانب الدفاعي تحتاج إلى تدخل سريع من الجهاز الفني.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "مش راضي عن تعادل الأهلي أمام بتروجت، والفريق بيعاني من مشكلة دفاعية لازم تتحل، خصوصًا إن الأهلي فقد عناصر مهمة زي رامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق".

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن الفريق لا يعاني من أزمات هجومية، ولكن القلق الأكبر يتمثل في المنظومة الدفاعية: "الأهلي تلقى 13 هدفًا في 11 مباراة، وده رقم كبير جدًا على فريق بينافس على الدوري، وبقى سادس أضعف دفاع في المسابقة اللي بتضم 21 فريق".


وأضاف بركات: "الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي لازم يشتغل على الكرات الثابتة والتنظيم الدفاعي باللاعبين المتاحين حاليًا، لأن دي نقطة ضعف واضحة جدًا."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلًا: "الأهلي محتاج يتعاقد مع ظهير أيسر ولاعب قلب دفاع في يناير علشان يقدر يعالج مشاكله الدفاعية".

