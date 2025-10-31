محمد بركات: الأهلي يعاني من مشكلات واضحة.. وهذه نصيحتي لـ توروب

أكد محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، أنه غير راضٍ عن تعادل الأهلي أمام بتروجت، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يعاني من مشكلات واضحة في الجانب الدفاعي تحتاج إلى تدخل سريع من الجهاز الفني.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "مش راضي عن تعادل الأهلي أمام بتروجت، والفريق بيعاني من مشكلة دفاعية لازم تتحل، خصوصًا إن الأهلي فقد عناصر مهمة زي رامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق".

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن الفريق لا يعاني من أزمات هجومية، ولكن القلق الأكبر يتمثل في المنظومة الدفاعية: "الأهلي تلقى 13 هدفًا في 11 مباراة، وده رقم كبير جدًا على فريق بينافس على الدوري، وبقى سادس أضعف دفاع في المسابقة اللي بتضم 21 فريق".



وأضاف بركات: "الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي لازم يشتغل على الكرات الثابتة والتنظيم الدفاعي باللاعبين المتاحين حاليًا، لأن دي نقطة ضعف واضحة جدًا."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلًا: "الأهلي محتاج يتعاقد مع ظهير أيسر ولاعب قلب دفاع في يناير علشان يقدر يعالج مشاكله الدفاعية".