ليه.. الدردير يعلق على مباراة الزمالك والبنك الأهلي









علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي تعادل الزمالك مع البنك الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك









وكتب الدردير :" ليه دايمًا بنرفض هدايا الأهلي؟ ليه دايمًا مش مكتوبلنا نفرح؟ ليه دايمًا بنقع لما الأهلي يقع؟

أنا نفسي أسأل سؤال واحد… ليييييييييييه؟ 💔





وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز و الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تأتي هذه الشكوى ضد ما جاء في مجلة الأهلي اليوم، ونشر صورة للأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات.

وسيؤكد الزمالك في شكواه أن هذا التصرف تعبير عن عدم إدراكهم لأهمية عدم إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، والقضاء على كل المحاولات التي يبذلها العقلاء لنبذ التعصب بين جماهير الناديين، ولكن ما ورد في مجلة الأهلي اليوم أمر مسيء جدًا وبعيدًا عن المهنية، وقواعد العمل والمعايير الإعلامية المتفق عليها.

ولن يصمت نادي الزمالك أمام هذه التجاوزات ويطالب بردع ومعاقبة كل من تسبب في هذا الأمر.

رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة على المدير الفني بتغريمه ماديًا بسبب رفضه لحضور المؤتمر الصحفي .

