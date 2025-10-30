قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عباس شراقي: إثيوبيا تمتلك 12 نهرًا لكنها تصر على افتعال الأزمات مع جيرانها
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منشور صادم من خالد الغندور عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
يمنى عبد الظاهر


 

علق الاعلامي خالد الغندور علي تغيير اللاعب عبد الله السعيد في مباراة الزمالك والبنك الاهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" تغييرة عبد الله السعيد بسيف جعفر ايه الهدف منها و نزول سيف وينج و هو رأس حربة و نزول معالي ونج لفت و مكانه وينج رايت  يعني مش عارف اقول غير ان المدرب مش تدريبات فقط المدرب  تشكيل و تغييرات في الوقت المناسب و وضع لاعبين في اماكن يبدعوا فيها و قراءة الخصم".

انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي يقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا مكثفًا من لاعبي الزمالك في محاولة لفرض السيطرة وافتتاح التسجيل، بينما اعتمد البنك الأهلي على الهجمات المرتدة، ما جعل الربع ساعة الأولى تنتهي بالتعادل السلبي وسط حذر من الجانبين.

وفي الدقيقة 26، حصل أسامة فيصل على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة جزاء الزمالك من محمد إسماعيل، لينجح اللاعب نفسه في تحويلها إلى هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة 30، ورفض الاحتفال احترامًا لفريقه السابق.

رد الزمالك لم يتأخر، حيث تمكن شيكو بانزا من إدراك التعادل في الدقيقة 32 بعد هجمة منظمة قادها ناصر ماهر والبرازيلي خوان بيزيرا، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

 تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر
  • الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر
  • الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

البدلاء: المهدي سليمان، الونش، أحمد فتوح، أحمد ربيع، محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، عمرو ناصر، سيف الجزيري.

 تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

  • حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
  • الدفاع: عمرو الجزار – مصطفى الزناري – هشام صلاح – إسحاق يعقوبو
  • الوسط: محمد فتحي – محمد إبراهيم – مصطفى شلبي – محمد بن شرقي
  • الهجوم: أحمد ياسر ريان – أسامة فيصل

البدلاء: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي، يسري وحيد، أحمد النادري، محمود الجزار، ياو أنور، سيد نيمار.

الغندور مباراة الزمالك والتأمين الأثيوبي سيف جعفر عبدالله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد