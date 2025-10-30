منشور صادم من خالد الغندور عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي





علق الاعلامي خالد الغندور علي تغيير اللاعب عبد الله السعيد في مباراة الزمالك والبنك الاهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" تغييرة عبد الله السعيد بسيف جعفر ايه الهدف منها و نزول سيف وينج و هو رأس حربة و نزول معالي ونج لفت و مكانه وينج رايت يعني مش عارف اقول غير ان المدرب مش تدريبات فقط المدرب تشكيل و تغييرات في الوقت المناسب و وضع لاعبين في اماكن يبدعوا فيها و قراءة الخصم".

انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي يقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا مكثفًا من لاعبي الزمالك في محاولة لفرض السيطرة وافتتاح التسجيل، بينما اعتمد البنك الأهلي على الهجمات المرتدة، ما جعل الربع ساعة الأولى تنتهي بالتعادل السلبي وسط حذر من الجانبين.

وفي الدقيقة 26، حصل أسامة فيصل على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة جزاء الزمالك من محمد إسماعيل، لينجح اللاعب نفسه في تحويلها إلى هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة 30، ورفض الاحتفال احترامًا لفريقه السابق.

رد الزمالك لم يتأخر، حيث تمكن شيكو بانزا من إدراك التعادل في الدقيقة 32 بعد هجمة منظمة قادها ناصر ماهر والبرازيلي خوان بيزيرا، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

البدلاء: المهدي سليمان، الونش، أحمد فتوح، أحمد ربيع، محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، عمرو ناصر، سيف الجزيري.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: عمرو الجزار – مصطفى الزناري – هشام صلاح – إسحاق يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – محمد إبراهيم – مصطفى شلبي – محمد بن شرقي

الهجوم: أحمد ياسر ريان – أسامة فيصل

البدلاء: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي، يسري وحيد، أحمد النادري، محمود الجزار، ياو أنور، سيد نيمار.