دوري روشن.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الرياض بهدف +90

سقط فريق الأهلي السعودي في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الرياض بنتيجة 1-1، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة قمة الإثارة والدراما، بعدما ظن الأهلي أنه خطف الفوز في اللحظات الحاسمة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 90+1، ليمنح فريقه التقدم قبل صافرة النهاية.

لكن الرياض رفض الاستسلام، ونجح في العودة مجددًا إلى المباراة في الدقيقة 90+11 حين احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالحه، ترجمها البرتغالي توزي إلى هدف التعادل، وسط دهشة جماهير الأهلي التي كانت تترقب انتصارًا متأخرًا.

وبهذا التعادل، واصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الرابعة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما رفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر، محافظًا على آماله في تحسين موقعه في الجولات القادمة.