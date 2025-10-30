إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

أعلن مصطفى شلبي، لاعب نادي البنك الأهلي، عن تعرضه لإصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية، وذلك عقب مشاركته في مباراة فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل إصابة شلبي

وكشف اللاعب تفاصيل إصابته عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث كتب:

“الحمد لله، مزق في العضلة الخلفية”.

ولم يوضح شلبي المدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب، مكتفيًا بالإشارة إلى طبيعة الإصابة فقط، ما أثار قلق جماهير البنك الأهلي التي تخشى فقدان أحد أبرز عناصر الفريق خلال المباريات القادمة.

مباراة مثيرة بين الزمالك والبنك الأهلي

وشهدت المباراة بين الفريقين، التي أُقيمت مساء الأربعاء، تعادلًا إيجابيًا بنتيجة 1-1 بعد أداء قوي وندية واضحة من الطرفين.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 29 عن طريق أسامة فيصل من ركلة جزاء، ليُسجل في شباك فريقه السابق الزمالك، لكنه رفض الاحتفال احترامًا للجماهير البيضاء في لقطة نالت إشادة كبيرة من جماهير الكرة المصرية.

ورد الزمالك سريعًا بعد أربع دقائق فقط، حيث تمكن شيكو بانزا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 33، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية وسط محاولات من الطرفين لخطف الفوز دون جدوى، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط

فحوصات طبية مرتقبة

ومن المنتظر أن يخضع مصطفى شلبي خلال الساعات المقبلة إلى فحوصات طبية دقيقة لتحديد حجم التمزق ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، قبل أن يبدأ الجهاز الطبي للفريق في تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة خالد جلال في أن تكون إصابة شلبي خفيفة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى خدماته خلال الفترة المقبلة مع استمرار ضغط المباريات في الدوري الممتاز



