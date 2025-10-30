مواجهة خاصة.. مصطفى شلبي يقود البنك الأهلي أمام الزمالك في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتتجه الأنظار إلى النجم مصطفى شلبي، الذي يخوض أول مواجهة أمام فريقه السابق الزمالك، منذ انتقاله إلى البنك الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع: عمرو الجزار – مصطفى الزناري – هشام صلاح – إسحاق يعقوبو

عمرو الجزار – مصطفى الزناري – هشام صلاح – إسحاق يعقوبو خط الوسط: محمد فتحي – محمد إبراهيم – أشرف بن شرقي – مصطفى شلبي

محمد فتحي – محمد إبراهيم – أشرف بن شرقي – مصطفى شلبي خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – أسامة فيصل

دكة البدلاء: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي، يسري وحيد، أحمد النادري، محمود الجزار، ياو أنور، سيد نيمار.

ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 7.

أما البنك الأهلي فيحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد 10 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 5 فقط.

المباراة تُقام وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أنها تشهد مواجهة خاصة بين مصطفى شلبي وفريقه السابق، في لقاء يحمل الكثير من الندية والطموح للطرفين.