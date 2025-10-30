قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثماني اثنين من المحتجزين
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
رياضة

كواليس رفض السعودية انضمام ميسي.. والسبب سياسة جديدة للدوري

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

كشف عبد الله حمّاد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" السعودية، أن السلطات الرياضية في المملكة رفضت عرضًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب في الدوري السعودي لمدة أربعة أشهر فقط، وذلك استعدادًا لكأس العالم 2026.


وأوضح حمّاد، خلال حديثه لراديو "ثمانية" السعودي، أن التواصل مع ميسي وفريقه حدث خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي، حيث أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة قصيرة في السعودية خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، على غرار ما فعله النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام سابقًا عندما لعب مع ميلان الإيطالي أثناء فترته في لوس أنجلوس جالاكسي.


وقال حمّاد: "عرضت الأمر على معالي الوزير، لكنه رفض بشكل واضح، مؤكدًا أن الدوري السعودي لن يكون محطة إعداد مؤقتة لأي لاعب، مهما كان اسمه".


وعند سؤاله عن حقيقة رفض ميسي، أجاب: "نعم، هذا صحيح".


وأشار حمّاد إلى أن ميسي كان يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة واللعب بجوار أصدقائه المقربين، وهو ما تحقق لاحقًا بانضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي عام 2023 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.


وتطرق حمّاد أيضًا إلى كواليس صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر مطلع عام 2023، مؤكدًا أن المفاوضات بدأت خلال افتتاح كأس العالم في قطر عام 2022. وقال: "كنت مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على متن الطائرة، وأخبرته أن الصفقة شبه محسومة بنسبة 99%، فردّ قائلًا: أريدها 100%".


وبالفعل، تمت الصفقة التي وُصفت بأنها نقطة تحول في تاريخ الدوري السعودي، بعدما جعلت رونالدو الرياضي الأعلى دخلًا في العالم لعام 2023 بإجمالي 136 مليون دولار، متفوقًا على ميسي وكيليان مبابي، وفق تصنيف مجلة "فوربس".


ويعكس رفض السعودية لعرض ميسي المؤقت توجهها الاستراتيجي في بناء دوري قوي طويل الأمد، قائم على استقطاب النجوم ضمن منظومة احترافية متكاملة، استعدادًا لتحقيق رؤية شاملة تتوّج باستضافة كأس العالم 2034.
  

ميسي دوري روشن الدوري السعودي

