كواليس رفض السعودية انضمام ميسي.. والسبب سياسة جديدة للدوري

كشف عبد الله حمّاد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" السعودية، أن السلطات الرياضية في المملكة رفضت عرضًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب في الدوري السعودي لمدة أربعة أشهر فقط، وذلك استعدادًا لكأس العالم 2026.



وأوضح حمّاد، خلال حديثه لراديو "ثمانية" السعودي، أن التواصل مع ميسي وفريقه حدث خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي، حيث أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة قصيرة في السعودية خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، على غرار ما فعله النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام سابقًا عندما لعب مع ميلان الإيطالي أثناء فترته في لوس أنجلوس جالاكسي.



وقال حمّاد: "عرضت الأمر على معالي الوزير، لكنه رفض بشكل واضح، مؤكدًا أن الدوري السعودي لن يكون محطة إعداد مؤقتة لأي لاعب، مهما كان اسمه".



وعند سؤاله عن حقيقة رفض ميسي، أجاب: "نعم، هذا صحيح".



وأشار حمّاد إلى أن ميسي كان يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة واللعب بجوار أصدقائه المقربين، وهو ما تحقق لاحقًا بانضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي عام 2023 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.



وتطرق حمّاد أيضًا إلى كواليس صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر مطلع عام 2023، مؤكدًا أن المفاوضات بدأت خلال افتتاح كأس العالم في قطر عام 2022. وقال: "كنت مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على متن الطائرة، وأخبرته أن الصفقة شبه محسومة بنسبة 99%، فردّ قائلًا: أريدها 100%".



وبالفعل، تمت الصفقة التي وُصفت بأنها نقطة تحول في تاريخ الدوري السعودي، بعدما جعلت رونالدو الرياضي الأعلى دخلًا في العالم لعام 2023 بإجمالي 136 مليون دولار، متفوقًا على ميسي وكيليان مبابي، وفق تصنيف مجلة "فوربس".



ويعكس رفض السعودية لعرض ميسي المؤقت توجهها الاستراتيجي في بناء دوري قوي طويل الأمد، قائم على استقطاب النجوم ضمن منظومة احترافية متكاملة، استعدادًا لتحقيق رؤية شاملة تتوّج باستضافة كأس العالم 2034.

