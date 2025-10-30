الكشف عن موعد عودة نجم الهلال السعودي

يعود البرتغالي جواو كانسيلو، نجم نادي الهلال السعودي، للمشاركة مع الزعيم خلال لقاء الغرافة القطري، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ،وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وحسب ما ذكرته صحيفة «الجزيرة» السعودية، أن كانسيلو سوف يعود لقائمة الهلال أمام الغرافة القطري، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت أن جواو كانسيلو، سوف يغيب عن المشاركة في لقاء الهلال أمام الشباب بالجولة السابعة من منافسات دوري روشن للمحترفين، المقرر إقامته غدا الجمعة.

وكان كانسيلو، قد شارك في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية للفخد التي تعرض لها خلال مشاركته أمام الدحيل القطري في شهر الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.





