الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة

كشف نادي الهلال السعودي، عن آخر مستجدات إصابة سالم الدوسري قائد فريق كرة القدم الأول بالنادي.

وقال الهلال، عبر حسابه على “إكس”، إن سالم الدوسري واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، اليوم الأحد، في صالة الإعداد البدني بالنادي.

وأوضح أن سالم الدوسري، خضع لتدريبات لياقة متنوعة على أرض الملعب؛ استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامج التأهيل الخاص به.

وكشف نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء الماضي، عن مشاركة حمد اليامي، لاعب الفريق في المران، بعد تعافيه من إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة.

وقال النادي السعودي، في بيان عبر حسابه على “إكس”: "شارك حمد اليامي في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، التي أقيمت مساء الأربعاء، ليعلن جاهزيته لمباراة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة".

وتغلب الهلال السعودي على ضيفه السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “المملكة أرينا” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.