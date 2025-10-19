الهلال السعودي يعلن تجديد تعاقده مع الظهير "حمد اليامي"

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم /السبت/، تجديد عقد الظهير الأيمن حمد اليامي حتى عام 2029، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.



ونشر النادي صورة -عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- معلقا "حمد اليامي هلاليا حتى عام 2029".



بدورها، أشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن التجديد مع اللاعب جاء بناءً على توصية من المدير الفني للهلال سيميوني إنزاجي، الذي أبدى تمسكه باستمرار اليامي ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.



ويعد حمد اليامي أحد العناصر المميزة في صفوف الهلال، حيث قدم مستويات لافتة في المباريات الأخيرة، مما دفع الجهاز الفني لتجديد الثقة به حتى عام 2029.