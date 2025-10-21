تشكيل الهلال السعودي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا

أعلن سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة السد القطري، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالث بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق مباراة الهلال والسد في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا.

تشكيل الهلال ضد السد

ياسين بونو - متعب الحربي - خاليدو كوليبالي - يوسف أكتشيشيك - ثيو هيرنانديز - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - محمد كنو - كايو سيزار - عبدالله الحمدان - ماركوس ليوناردو.

ويوجد الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي السد القطري في المركز التاسع بنقطتين.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات عالية، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 13 مباراة على أرضه ضمن البطولة، حقق الفوز في 11 منها على التوالي.

الفوز في مباراة اليوم سيمنح الفريق السعودي الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية على أرضه في تاريخ البطولة، وهو رقم يتقاسمه حالياً مع نادي يوكوهاما مارينوس الياباني.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.