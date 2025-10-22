الهلال يعلن جاهزية حمد اليامي لمباراة اتحاد جدة

كشف نادي الهلال السعودي، عن مشاركة حمد اليامي، لاعب الفريق في مران اليوم، وذلك بعد تعافيه من إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة.

وقال النادي السعودي في بيان عبر حسابه على إكس :"شارك حمد اليامي في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ليعلن جاهزيته لمباراة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة".

تغلب الهلال السعودي على ضيفه السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “المملكة أرينا” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق يوسف أكتشيشيك، ثم أضاف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40.