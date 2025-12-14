هند عاكف تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الأسير» وتجتمع بكوكبة من النجوم العرب

أعلنت الفنانة هند عاكف عودتها إلى السينما بعد غياب طويل، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «الأسير»، والذي انطلق تصويره يوم السبت الماضي، في خطوة وصفتها بأنها نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية.

وأعربت هند عاكف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى الفن من جديد، مؤكدة أن فيلم «الأسير» يحمل قضية اجتماعية وإنسانية مهمة، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وأضافت أن العمل يجمعها بعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة لوسي، والفنان الجزائري نور الدين حسن، والفنان اللبناني باسم ربيع، إلى جانب محمود الصغير، مشيرة إلى أن الفيلم من تأليف وإخراج نور الدين علي.

ويُعد فيلم «الأسير» بمثابة عودة قوية لهند عاكف إلى شاشة السينما بعد سنوات من الغياب، حيث تراهن من خلاله على محتوى درامي مختلف يحمل رسالة مؤثرة.

يُذكر أن آخر أعمال هند عاكف الفنية كانت مشاركتها في مسلسل «أنا قلبي دليلي» عام 2009، حيث قدمت دور «جميلة»، وشارك في بطولته كل من صفاء سلطان، أحمد فلوكس، أمل رزق، دنيا عبدالعزيز، محمد يونس، وعمرو محمود ياسين، وهو من تأليف صالح مرسي، وسيناريو وحوار مجدي صابر، وإخراج محمد زهير رجب.